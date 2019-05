Vakantiehuisje in Holten onbewoonbaar na brand

Video De dood van een meisje kwelt Enter na 74 jaar nog altijd

10:10 ENTER - NSB’er Geert Schuurhuis werd in een bos aan de Proodsweg in Enter geliquideerd. Dat daarbij ook zijn 13-jarige stiefdochter de dood vond is voor veel Enternaren nog altijd onverteerbaar. Dat blijkt zaterdag bij de herdenkingstocht in Enter.