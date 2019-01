Van patatbakker tot manager Dolfinarium: Alex Tiebot uit Nijverdal voelt zich thuis tussen walrussen

Van Bonaire tot Atjeh: Dick uit Rijssen reist de wereld over voor een radiozen­der

4 januari RIJSSEN - Het hart van Dick Veldman uit Rijssen ligt bij buitenlandse avonturen. Zijn werk voor de christelijke radiozender Trans World Radio (TWR) is hem dan ook op het lijf geschreven. In afgelegen gebieden bezoekt hij TWR-radiostations of bekijkt hij de mogelijkheden voor nieuwe.