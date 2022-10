Van welk godshuis neemt de Protestantse Gemeente Nijverdal afscheid? De Regenboogkerk of Het Centrum?

Die laatstgenoemde optie ligt volgens de voormalige Hellendoornse burgemeester Anneke Raven niet voor de hand, want waar is in de volgebouwde kom nog ruimte voor een nieuwe kerk? Maar ook deze mogelijkheid moet volgens haar worden besproken in de speciale werkgroep waarvan ze voorzitter is. In opdracht van het kerkbestuur moet die werkgroep antwoord geven op de vraag wat er in de toekomst met de kerkgebouwen van de PGN moet gebeuren.