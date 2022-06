Vandalisme loopt uit klauwen in Rijssen: ‘Dieren uit het hertenkamp moesten worden afgemaakt’

Alleen al in het eerste halfjaar van 2022 bedraagt de totale schade liefst zo’n 30.000 euro, meldt de gemeente Rijssen-Holten. Dat is niet niks. Op vijf plekken in Rijssen werd het merendeel van de vernielingen gepleegd: het hertenkamp, de monumentale volière, de twee parkeergarages Hoge Wal en De Hagen in het centrum en de Mensingboerderij aan de Keizersdijk. Het geeft hoge herstelkosten en levert gevaarlijke situaties op. Daarom roept de gemeente getuigen op zich bij de politie te melden.