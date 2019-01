Varkensboer uit Haarle na 43 jaar failliet: ‘Als ik de biggen niet meer kan voeren, hou ik ermee op’

In 2018 recordaan­tal zwemmers in Het Ravijn in Nijverdal

8 januari NIJVERDAL - De zwembaden van sportzorgcentrum Het Ravijn aan de Piet Heinweg zijn vorig jaar door ruim 197.000 mensen bezocht. Dat is een nieuw record. Het aantal zwembadbezoekers steeg in 2018 met zo'n 12 procent en komt nu in de buurt van de magische grens van 200.000 bezoekers.