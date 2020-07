Verbreding A1 tussen Apeldoorn en Deventer start zaterdag: vertraging, dichte afritten en omrijden

Vandalen slaan toe op kunstgras­veld van Hulzense Boys: ‘Wat bezielt die mensen?’

14:36 HULSEN - Voorzitter Jan Bouwhuis van de voetbalclub Hulzense Boys is overlast op het spotpark Smidserve gewend, maar was ‘met stomheid geslagen’ toen hij de schade inspecteerde die vandalen op veld 3 aanrichtten. Een deel van het hekwerk om dit kunstgrasveld was vernield. En voor de daders was dit blijkbaar nog maar het begin.