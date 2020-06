Verbreding N35 nog lang niet zeker: ‘Reistijd zelfs in spits acceptabel’

ALMELO/DEN HAAG – De wens is er, maar of de N35 tussen Zwolle en Almelo daadwerkelijk verbreed gaat worden, is nog maar de vraag. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) ziet in de komst van twee tweebaansstroken tussen Nijverdal en Wijthmen niet de ideale oplossing om verkeersproblemen tegen te gaan. Volgens haar is de reistijd, zelfs in de spits, nog steeds ‘acceptabel’.