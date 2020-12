Verbreding N35 Wierden-Nijverdal loopt vertraging op: Raad van State vernietigt tracébesluit

Video Sportkampi­oe­nen uit Hellen­doorn online gehuldigd

28 december NIJVERDAL - Hellendoorn was, is én blijft een zeer sportieve gemeente en dat zorgt elk jaar voor een volle trap in het Huis voor Cultuur en Bestuur. Tijdens de nieuwjaarsreceptie worden steevast tientallen Hellendoornse sporters gehuldigd voor het behalen van nationale-, Europese- en soms zelfs WK-titels. Maar in dit coronajaar gaat alles anders en bleef het bij een digitale felicitatie.