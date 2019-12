Verhoren over faillissement Oad van start: werd er keihard gelogen?

UTRECHT/HOLTEN - Was er sprake van een misverstand, van een spraakverwarring, of werd er keihard gelogen? Die vraag komt komende week in de rechtbank in Utrecht op tafel bij getuigenverhoren over het faillissement van Oad. Ank Bijleveld uit Goor, nu minister van defensie, getuigt maandagochtend als eerste onder ede .

Het draait onder meer om (schriftelijke) verklaringen die Rabo-bestuurder Jan van Nieuwenhuizen en Ank Bijleveld, in 2013 Commissaris der Koning in Overijssel, eerder hebben afgelegd. Die verklaringen staan haaks op elkaar. Oad stond op omvallen, er waren onderhandelingen met een club Twentse ondernemers die het busbedrijf van Oad wilden overnemen, en daarvoor was nog wat tijd nodig.

Voldoende tijd toegezegd

Volgens de Rabobank is er op vrijdag 20 september 2013 door Van Nieuwenhuizen zeer beperkt uitstel beloofd (slechts 48 uur) aan PPM Oost en niet aan Oad zelf. Maar volgens oud-CdK Bijleveld heeft Van Nieuwenhuizen haar en OAD, toen ze de Rabobestuurder daarover belde, voldoende tijd toegezegd om de transactie met de groep Twentse investeerders rond te krijgen.

Met de rug tegen de muur

De maandag daarop keurde de afdeling bijzonder beheer van de Rabobank de transactie met de investeerders goed, maar weigerde de bank de voor het weekeinde verstrekte deadline van 48 uur te verlengen.

De Oad-directie stond toen met de rug tegen de muur en werd door advocaten gewaarschuwd voor bestuurdersaansprakelijkheid als ze toch door zouden gaan met het bedrijf en de schulden verder zouden oplopen. Oad vroeg daarop zelf het faillissement aan, waardoor 1550 medewerkers hun baan verloren.

Niet op de hoogte

Bij een eerder zitting in Utrecht, in mei van dit jaar, ontstond de indruk, dat de afdeling bijzonder beheer van de Rabobank niet op de hoogte was van wat er tussen Van Nieuwenhuizen en Bijleveld was besproken en afgesproken. De rechtbank wil daarover via getuigenverhoren een beeld krijgen.

Later op de dag worden ook Hans Verborg, destijds adjunct-directeur bij Oad en Oad-advocaat Dick Veltman verhoord. Voor volgende week donderdag staan de verhoren van (ex) Oad-directeur Jules ter Haar en Willem Bonvanie, die destijds op PPM Oost werkte, op de agenda. Of er ook Rabo-bestuurders gehoord gaan worden is aan de Rabobank. Het Oad-kamp zegt ze niet nodig te hebben om aan te kunnen tonen dat er toezeggingen zijn gedaan, die niet zijn nagekomen.

Nog 24 miljoen op de rekening

Achteraf gezien was de faillissementsaanvraag helemaal niet nodig geweest. Althans, curator Jeroen Stekelenburg vertelde de rechters bij de zitting in mei, dat er nu op de Oad-boedelrekening 24 miljoen euro staat. Na het bankroet is er nu een overschot in plaats van een schuld. De Rabobank had dus minstens voor 24 miljoen aan zekerheden.