Verklaring Hellendoornse burgemeester en politiek: ‘Samen optrekken voor warm onthaal en goede opvang Oekraïnse vluchtelingen’

Daarlenaar Jan Immink (60) keert na acht jaar weer terug in Hellen­doorn­se politiek: ‘Er stroomt groen bloed door mijn aderen’

DAARLE - Daarle is vanouds een CDA-bolwerk. Daarlenaar Jan Immink (60) vindt het belangrijk dat iemand uit dat dorp is vertegenwoordigd in de CDA-fractie. Dat was voor deze politiek ervaren rot de belangrijkste reden om ja te zeggen toen hem na acht jaar werd gevraagd of hij opnieuw op de kieslijst van de christendemocraten wilde staan.

8 maart