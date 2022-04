Verpakkingsafval kost Wierden geen extra geld meer, en er is kans op een mooie award

Rappe Temmo uit Nijverdal mag met zijn kart scheuren op het WK in Le Mans: ‘Ik wil later coureur worden’

NIJVERDAL - Vier jaar geleden reed de Nijverdalse Temmo Koopmans op vakantie voor het eerst in een kart. Rondjes scheuren met zijn kont een paar centimeter boven het asfalt. Hij blijkt er talent voor te hebben. Veel talent. In oktober mag hij meedoen aan de wereldkampioenschappen in het Franse Le Mans.

1 april