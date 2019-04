Verslagenheid groot in Hellendoorn na overlijden jonge wethouder Dennis op den Dries

Wethouder Dennis op den Dries van de gemeente Hellendoorn is overleden. De Nijverdaller leed al geruime tijd aan leukemie. Ondanks zijn optimisme en doorzettingsvermogen wist Op den Dries de strijd tegen de ziekte niet te winnen. Hij is vandaag op 35-jarige leeftijd overleden.

Op den Dries was sinds 2014 raadslid/fractievoorzitter van GroenLinks en sinds vorig jaar wethouder in de nieuwe coalitie van zijn partij met CDA, D66 en de ChristenUnie.

Stamceltherapie

In de zomer van 2016 maakte Op den Dries zelf via Facebook bekend dat hij aan acute leukemie leed. Hij wist die tegenslag te overwinnen, maar na zijn aantreden als wethouder stak de ziekte opnieuw de kop op.

Na de stamceltherapie in Leiden eind vorig jaar leek het de goede kant op te gaan, maar in maart bleek dat het weer mis was toen kankercellen in zijn hersenvocht werden aangetroffen.

De laatste dagen werden de geruchten steeds sterker dat het met Op den Dries de verkeerde kant opging. Hij is maandagmorgen in het MST in Enschede overleden.

‘Oneerlijke strijd’

De klap is keihard aangekomen bij het college, de gemeenteraad en het ambtelijk apparaat. „Dit nieuws is niet te bevatten. Wat een oneerlijke strijd. Een strijd die hij zo hoopvol aanging en toch heeft moeten verliezen. Ik heb hier nauwelijks woorden voor. We moeten een inspirerende collega, gedreven wethouder en vooral een goed mens missen”, merkte een aangeslagen burgemeester Anneke Raven op.