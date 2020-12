Vervanger beruchte ‘Stint’ vliegt voor eerste gebruik al in brand in Wierden

BSO Bus van Wierdens kinderdag­ver­blijf vat vlam, brandweer snel ter plaatse

7:46 WIERDEN - De brandweer is woensdagochtend in actie gekomen na een melding van brand bij kinderdagverblijf Het Compas in Wierden. Bij aankomst bleek het te gaan om een brandje in een zogenoemde BSO Bus, een elektrisch aangedreven kar waarin leerlingen kunnen worden vervoerd. De brand was snel onder controle.