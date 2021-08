Verwoestende brand in Haarle: diervoederhandelaar Kerkdijk ziet ‘levenswerk’ in vlammen opgaan

Diervoederhandelaar Henk Kerkdijk uit Hellendoorn loopt vertwijfeld heen en weer over het terrein, terwijl hij naar de rokende puinhoop kijkt. Van zijn pand zijn nog slechts verwrongen restanten over. Alles wat in deze hal stond moet als verloren worden beschouwd. „Verpakt vlasstrooisel en voer, vooral voor paarden”, stamelt Kerkdijk, die de tranen achter zijn bril voelt branden. Hij draait zich resoluut om en loopt hoofdschuddend weg. Zoon Michel verzoekt de pers zijn zwaar aangeslagen vader met rust te laten. „Zijn levenswerk is net in vlammen opgegaan.”