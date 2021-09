Verwoesting van Bowlingboerderij in Nijverdal dag na brand goed te zien, vuur laait kortstondig weer op

‘Dit is echt eeuwig zonde, want iedereen in Nijverdal heeft wel een herinne­ring aan de Bowling­boer­de­rij’

20 september NIJVERDAL - Bijna iedereen in Nijverdal en omstreken heeft wel eens een feestje, bruiloft of etentje gehad in De Bowlingboerderij of hier een keertje gebowld Deze oude, karakteristieke boerderij aan de Koersendijk was onlosmakelijk verbonden met de historie van het dorp. „Er is vandaag een icoon verloren gegaan”, verzucht een omstander.