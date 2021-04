Viaduct over N35 bij kruising met Stationsweg: ‘Dit is wat Haarle echt nodig heeft’

‘Even flink gas geven’ met nieuwbouw op terrein Spoorthea­ter in Nijverdal: Vlag in top

19 april NIJVERDAL - Het hoogste punt is bereikt. De bouw van de drie complexen op het terrein van het voormalige Spoortheater, op de hoek Parallelweg/Schoolstraat, schiet al lekker op. Vrijdag was er een extra hap voor de bouwvakkers. „Er zitten innovatieve technieken in verwerkt.”