Viaduct over N35 moet eind maken aan alle verkeersproblemen van Haarle

Nieuweling Volt Hellen­doorn: ‘We zijn een partij voor alles en iedereen’

22 april NIJVERDAL - De gemeente Hellendoorn is binnenkort een nieuwe politieke partij rijker: Volt. Deze lokale afdeling van de pan-Europese partij, die bij de Tweede Kamerverkiezingen drie zetels in de wacht sleepte, wil in maart 2022 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.