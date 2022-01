Vier slachtoffers naar ziekenhuis na frontale aanrijding op N347 bij Hellendoorn

Huisje aan voet Sallandse Heuvelrug onbewoon­baar na brand, bewoner ten tijde van uitbraak niet thuis

HOLTEN - In een huisje aan de Reebokkenweg in Holten is woensdagmiddag brand uitgebroken. Het onderkomen is door de brand onbewoonbaar geraakt. De woning zou permanent bewoond worden, maar de man des huizes was ten tijde van de brand niet thuis.

