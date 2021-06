Vijf bonnen bij snelheidscontrole op Luttenbergerweg bij Haarle: ‘Het is hier een racebaan’

Fietsers botsen in Nijverdal op plek waar normaal verkeers­spie­gel hangt, maar die was vernield

11 juni NIJVERDAL - Een ongeluk dat vrijdagmiddag plaatsvond in Nijverdal had vermoedelijk voorkomen kunnen worden, als niet onlangs op die plek vandalisme was gepleegd. Twee fietsers kwamen met elkaar in botsing in een onoverzichtelijke bocht. Normaal gesproken kun je daar in een spiegel zien of er van de andere kant verkeer nadert. Maar die spiegel bleek te zijn vernield.