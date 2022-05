Vijfhonderd zangers en een braderie nemen zaterdag Holtens centrum over

De een heeft twee jaar bijna niet gezongen, anderen vonden een manier om online toch samen te kunnen zingen. Zoals Jacques Heijnders die met het ruim veertig leden tellende koor Amazing de stem online in conditie heeft gehouden. Heijnders is een van de organisatoren van het festival en ziet er naar uit op zondag het Holtense centrum in een zangfestijn te zien veranderen. Hij organiseert het samen met de Diekerhookse Möl’nzangers.

„We zijn ooit begonnen met zes of zeven koortjes, vooral uit Holten”, vertelt Heijnders. „Het idee was koren zich te laten presenteren en tegelijk anderen enthousiast te maken om ook bij een koor te gaan zingen.”

Het werd zo’n succes dat ze besloten de omvang van het festival uit te breiden. Het festival groeide uit tot een evenement waar achttien koren aan meedoen. „Meer koren kunnen we in het centrum niet kwijt”, zegt Heijnders. De koren zingen nu op vijf podia verdeeld over het centrum. De inschrijving was dit keer heel snel vol. „We hebben zelfs meer aanbiedingen dan we kwijt kunnen. Je voelt dat de koren na die paar jaren corona weer staan te trappelen op het podium weer op te gaan.”

De koren die deelnemen komen behalve uit Holten, ook uit omliggende plaatsten. Heijnders noemt Markelo, Nijverdal, Rijssen maar ook Goor en Deventer. Er komt zelfs een koor uit het Brabantse Uden en een koor uit Veenendaal. Bij elkaar staan er zaterdag vijfhonderd zangers en zangeressen op de Holtense podia. Ze treden drie keer twintig minuten op. Heijnders: „Er staat iemand bij de tijd in de gaten houdt. Sommige koren zijn zo enthousiast, die weten niet van ophouden.”

Om te zorgen voor wat extra reuring in het dorp, wordt het festival gecombineerd met het een braderie. Daarvoor is er samenwerking met de Holtense Handelsvereniging. Ook hiervoor is de belangstelling groot, meldt Jacobien Woortman, die dat deel voor haar rekening neemt. „Er is boven verwachting veel belangstelling. We hebben ruim veertig standhouders op de lijst staan. Het wordt best druk.”

Het Korenfestival Holten begint om 12.30 uur. Het eindigt rond 18.00 uur met een eindlied dat voor alle koren hetzelfde is.