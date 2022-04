Vogelteller Rick uit Nijverdal filtert kakofonie aan geluiden: ‘Zanglijsters hoor je overal bovenuit’

VIDEO Turkan (52) uit Almelo zorgt in Rijssen voor zoete lekkernij­en rond Pasen en einde ramadan

RIJSSEN/ALMELO - Het is de eerste mediterraanse bakkerszaak in Rijssen. De lekkernijen van Paris Patisserie & More werden duidelijk nog gemist in Rijssen, zegt Turkan Gundes, de Almelose eigenaresse. Het is namelijk een komen en gaan van klanten met blije gezichten. „Daar doe ik het voor.”

16 april