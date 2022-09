Vol gas het donker tegemoet tijdens Hellendoorn Rally, vertraging bij ‘proef Daarle’

Dertig jaar na eerste optreden gaat Trio Majafra Enterse tent weer op de kop zetten

ENTER- Het ontstaan van de Enterse band Trio Majafra is ooit als een grap begonnen. Vier Enterse vrienden kregen elkaar zo gek om mee te doen aan de plaatselijke Pats Boem Show. Ze presenteerden hun eerste singel ‘Wat een gat’ tijdens deze talentenshow in het dorp. Dertig jaar later staat de band woensdagavond weer in de tent van de Enterse Dagen.

