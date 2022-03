VolkerWessels naar beste resultaat in zes jaar, maar zorg over stikstofcrisis is groot

De heide op de Sallandse Heuvelrug staat in brand (en dat is precies de bedoeling)

HAARLE - Rookwolkjes boven de Sallandse Heuvelrug bij Haarle. De heide staat in brand. Toch is niets aan de hand, want de veroorzaker is Staatsbosbeheer zelf. Het afbranden van stukken heide moeten de soortenrijkdom vergroten.

2 maart