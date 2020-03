VolkerWessels weer in handen van de familie Wessels uit Rijssen

Video Hardlopers als eersten over nieuw fietsvia­duct A1 bij Rijssen: ‘prachtig gebied om te lopen’

9:01 RIJSSEN - Tientallen leden van Atletiekvereniging Rijssen liepen zaterdagochtend als eersten over het gloednieuwe fietsviaduct over de A1 bij Rijssen. Het oude viaduct is vervangen in verband met de verbreding van de snelweg.