Voor Dorpsraad Hellendoorn is bouw van louter dure appartementen onbespreekbaar: ‘Tast karakter van dorpskom te veel aan’

Jeroen uit Hellen­doorn maakt vakantie­huis­jes en tuinkanto­ren: vanaf 25.000 euro heb je er eentje

28 augustus HELLENDOORN - Regelmatig stoppen fietsers op de brug over de Regge bij Hellendoorn om te kijken naar de ronde constructies die in de tuin staan van Jeroen Lamberink (32). Daar langs het water, midden in het coullisselandschap van de Schuilenburgerweg, staat een showmodel en wordt hard gewerkt aan twee volgende exemplaren. Vanaf de bouwvak werkt hij non-stop aan zijn bedrijf: JHL Cabins. In de huisjes wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd.