Voor een paar euro heb je een vrolijk fluitende of krijsende kanarie in je kamer staan: ‘Het is maar waar je voor kiest’

Kwekers slijten hier hun vogels in alle kleuren en maten. Voor een paar euro heb je een vrolijk fluitende kanariepiet voor het raam staan. Of een krijsende parkiet. „Het is net wat je in huis wilt halen”, zegt Theo Wijnberg van de marktcommissie.

Hard nodig

En dat is nodig om verenigingen als Zang en Kleur in de benen te houden. Het is een herhaling van zetten om over jonge aanwas van het ledenbestand te beginnen. Maar het is een feit dat de jeugd het massaal laat afweten.

Dierenwelzijn

Dik tevreden

Wijnberg is in ieder geval tevreden over de aanloop tijdens de vogelbeurs. „De interesse in vogels is er nog steeds. Dat is het positieve nieuws. De grote shows zoals we ze vroeger met de vereniging hielden komen niet meer terug. Hopelijk melden zich na deze dag toch nog weer wat nieuwe, jonge leden aan. Met een ledenbestand van 80 personen mogen we op zich niet klagen. Maar het beeld bij vogelverenigingen in het algemeen dat slechts een deel van die leden actief is, geldt ook voor Zang en Kleur.”