Voorbereiding zorgde voor samengeknepen billen, maar Dijkerhoeksfeest gaat door

DIJKERHOEK - Vier grote terrassen, een drive-thru door de straten, de muziekquiz, Top 200, een speelweide en een openluchtkerkdienst. Dijkerhoek maakt zich op voor het eerste dorpsfeest in de regio. Met ietwat samengeknepen billen. Want gaan de geplande festiviteiten ondanks de fikse organisatie lukken?

Eindelijk weer een dorpsfeest. Zelfs eentje om nooit te vergeten. Dat Chantal Bannink tien jaar voorzitterschap moet afsluiten met een energievretende en bijna onmogelijke organisatie had ze niet verwacht. „Er zijn wel momenten geweest dat ik dacht: waar beginnen we aan? Maar de gedachte: nooit weer? Nee, die heb ik niet. Ik denk wél dat we na afloop compleet gesloopt zijn.”

Feest met bediening

Een draaiboek voor dit knotsgekke jaar lag er niet. Alles moest opnieuw bedacht worden. Terwijl het Dijkerhoeksfeest toch al zo’n 128 jaar bestaat. Ooit begon dat op de deel van café het Bonte Paard. Later in een feesttent in het weiland ernaast.

„Het weiland blijft de feestlocatie, alleen zonder tent. Er komen vier terrassen. Goed voor elk 50 personen die elk één tijdsvak van 2,5 uur kunnen reserveren”, zegt Bannink. „Blijven zitten is een must, de terrasgangers houden een bordje omhoog voor de bediening wanneer ze wat willen eten en drinken. In het midden staat een dj. Verderop is een speelweide voor de kinderen. Die worden opgevangen.”

Buurdorpen kijken over schouder mee

De spontaniteit is er misschien af, maar Bannink zelf is allang blij dat ze het dorpsfeest dat van vrijdag 25 tot en met zondag 27 juni duurt, op deze manier kunnen neerzetten. „We zijn heel het jaar bezig geweest met voorbereiden, kijken wat kan en gesprekken voeren met de gemeente en de coördinator van de Veiligheidsregio. De vergunning is uiteindelijk toegezegd, we hebben het alleen nog niet zwart op wit. Het blijft spannend.”

Naast het normale veiligheidsplan, onverwachte coderoodscenario’s en verkeersregelaars moest de feestcommissie rekening houden met de coronamaatregelen. „Heel lastig”, meent Bannink. „Je moet echt overal goed over nadenken. We weten dat omliggende dorpen meekijken. Als het bij ons goed gaat, kan het in Holten, Okkenbroek, Splo en Loo-Bathmen misschien ook doorgaan. Hoe weten ze nog niet. Maar ik kan ze wel vertellen dat de strakke organisatie een uitdaging is.”

Hoop of meer versoepelingen

„Familie en vrienden buiten Dijkerhoek helpen ons uit de brand. Daar zijn we heel blij mee. En we hopen dat, nu de versoepelingen naar voren schuiven, de zelftesten niet meer hoeven. Die zouden voor lege terrassen kunnen zorgen. Het gevoel dat je het allemaal voor niets hebt gedaan, ik moet er niet aan denken. Hopelijk vieren we volgend jaar als vanouds het Dijkerhoeksfeest. Met een revuevoorstelling op vrijdagavond, de optocht op zaterdagmorgen en lekker feesten in de tent.”

