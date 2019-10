Voorbijgangerserf als eerbetoon aan de keuterboer in Haarle

Langs de Oude Deventerweg staat een flinke lindeboom in een weiland. Ooit zorgde deze boom voor schaduw op het erf van de familie Laing, bijgenaamd Eurntie. In 1961 werd de boerderij door een uitslaande brand verwoest en moesten de bewoners noodgedwongen naar een andere plek in Haarle verhuizen. Bij de ruilverkaveling in de zeventiger jaren werd deze grond eigendom van buurman Rensen. Diens zoon Johan nam het agrarische bedrijf van zijn ouders over, maar kwam in 2007 om het leven bij een bedrijfsongeval in het Avonturenpark. De weduwe wilde hier niet langer wonen en ruilde van woning met haar zwager Frans, die hierdoor ook eigenaar werd van het eerder genoemde weiland.