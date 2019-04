Voordracht Willem Joosten tot nieuwe wethouder Hellendoorn

Grote verrassing voor Jan uit Vierakker: na dik 30 jaar duikt zijn in Giethoorn verloren portefeuil­le op

18 april Rundveehouder Jan Borgman uit Vierakker was ruim dertig jaar geleden aan het punteren in Giethoorn. Hij deed dit samen met enkele tientallen leeftijdsgenoten uit de Achterhoek van jongerenvereniging Jong Gelre en een groep van veertig buitenlandse studenten. Op de Beulakerwiede in Giethoorn verloor Borgman zijn portemonnee. Een zoektocht destijds leverde niets op.