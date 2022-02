Voormalig topwaterpoloster Karin Kuipers lijdt aan alopecia: ‘Ik was alleen nog maar met m’n haar bezig’

Rijssense winkelier Thea Eshuis(57) neemt na veertig jaar afscheid van de Gro­testraat

RIJSSEN - Al veertig jaar is Thea Eshuis (57) een vast gezicht in de Grotestraat in Rijssen. Ze begon bij Eshuis Mode, de afgelopen 28 jaar helpt ze vrouwen bij het vinden van goed passende lingerie bij Livera. Zaterdag is haar laatste dag werkdag en geeft ze het stokje over aan Gerlinde Kleinjan (40).

