Vrachtwagen met klapband veroorzaakt ongeluk op A1 bij Rijssen

Dekenkist Dorcas staat nu op Facebook

16 februari NIJVERDAL - Een leuke dekenkist? Een vlot winterjack voor weinig? Dan ga je naar Dorcas in Nijverdal. Maar helaas, Dorcas is al maanden dicht. De inzameling en verkoop voor goede doelen heeft nu wat anders bedacht. Verkoop via Facebook. Secretaris Gert Bladder: „Heel veel levert het niet op, maar we laten zo wel weten dat we nog bestaan.”