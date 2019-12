Vrachtwagen rijdt zich muurvast tegen vangrail op A1

Werkstraf voor poging om 4-jarige aan te randen in Rijssen

6 december ALMELO/RIJSSEN - De 18-jarige F. uit Rijssen is veroordeeld tot een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke jeugddetentie van 3 maanden. F. zou afgelopen april geprobeerd hebben om een 4-jarig jongetje aan te randen in wat bosjes in zijn woonplaats.