Vrachtwagen vat vlam op A1 bij Holten, chauffeur blust brand zelf

Omwonenden verzetten zich tegen aanleg zonnepark in Daarle

6:46 DAARLE - Veel mensen hebben de mond vol over klimaat en de noodzaak alternatieve energiebronnen te bevorderen. Maar dat wordt anders als blijkt dat een windmolen of zonnepark in de eigen achtertuin is gepland. Dan klinkt al snel protest. Daarle is wat dat betreft geen uitzondering.