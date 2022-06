Vrees dat Enterse BikeParc veel e-motorrijders trekt: ‘Dan volgt vanzelf een uitbreiding’

Voorzitter Wouter Visser van de Enterse Motor Club (EMC) die het langs de snelweg A1 gelegen complex gaat beheren, kan deze bezorgheid meteen wegnemen. „Het wordt een trainingsplek voor maximaal dertig rijders van een elektrische motor of een mountainbike”, vertelt hij. „We zorgen er natuurlijk voor dat het er niet meer worden. En wie de situatie ter plekke kent, weet dat een grotere baan op die locatie niet mogelijk is.”

Bovenal voor eigen leden

Het BikeParc is hoofdzakelijk voor de eigen EMC-leden bedoeld. Dat zijn er 250, waarvan er zo’n 50 meedoen aan trial-, enduro- en crosswedstrijden. Visser: „We hopen ook de jeugd enthousiast te maken voor het beoefenen van de motorsport. Elektrische motoren zijn de toekomst. We merken ’t bij onze leden. Die willen ook graag zo’n motor, maar ze zijn niet aan te leveren. Daarom hebben ze er tussen de 20 en 30 motoren in bestelling. staan, maar dat duurt even.”

Niet-leden betalen entree

Het valt te begrijpen dat ook niet-leden van de motorclub terecht kunnen op de baan. Dit kunnen toeristen en recreanten van elders zijn maar ook liefhebbers. „Aan hen gaan we wel entree vragen, want we moeten de financiële exploitatie van het BikeParc wel rondkrijgen”, zegt de voorzitter.

Jaren op zoek naar geschikte plek

De EMC is al jaren op zoek naar een geschikte accommodatie waar de leden kunnen trainen, maar die bleek niet te vinden in of bij het dorp Enter. Er was een terrein in beeld aan de Krompatte. Dat is uiteindelijk verkocht. De opbrengst ging naar de overkoepelende Enterse Sport Federatie, die dit geld met instemming van het Wierdense college mocht besteden voor een ander complex. Dat werd de Rondweg.