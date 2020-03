Vrouw (20) uit Enter overleden na eenzijdig ongeluk op Bornerbroekseweg

Mensen met hoge nood kunnen eindelijk naar toilet in Nijverdal

12:12 NIJVERDAL - Er is vele jaren gepraat en overlegd over en gezocht naar een geschikte plek voor een openbaar toilet in het centrum van Nijverdal. Mensen die hier aan het winkelen zijn konden vrijwel nergens terecht als ze hoge nood hadden. Inmiddels is een oplossing gevonden voor dit nijpende probleem.