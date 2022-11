Vrouw gewond naar ziekenhuis na ongeluk in Rijssen

Gaat dit prominente stuk van de Gro­testraat in Nijverdal binnenkort op de schop? ‘We willen bouwen voor iedereen’

NIJVERDAL - Er zijn plannen voor een groot bouwproject in het centrum van Nijverdal: zes pandeigenaren onderzoeken of ze een groot gezamenlijk bouwproject van de grond kunnen tillen aan de Grotestraat, tegenover appartementencomplex Nieuw Dunant. Het gaat om tientallen appartementen met commerciële ruimtes op de begane grond in de strook tussen De Jongens Food & Lifestyle en lunchroom De Harlekijn.

10 november