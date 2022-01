Vrouw raakt gewond bij keukenbrand in Holten

Spannende maand voor nieuwbouw De Passie in Wierden

WIERDEN - De kogel is al een tijdje door de kerk, maar op het beoogde bouwterrein aan de Esrand in Wierden, gebeurt nog bar weinig. Hoe staat het eigenlijk met de nieuwbouw van evangelische school De Passie. We vroegen het aan directeur Leendert van den Dool.

13 januari