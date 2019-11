Vrouw uit Haarle (62) moet boeten voor slecht verzorgen van ziek hondje

HAARLE/ALMELO - Ze had de zorg over een hondje, maar bracht het niet naar de dierenarts toen dat nodig was. Daarvoor kreeg de 62-jarige W. uit Haarle donderdagmorgen een boete opgelegd door politierechter Rikken in de Almelose rechtbank.

Ze nam de hond over van een ander gezin dat er niet meer voor kon zorgen, zo vertelde W. zelf in de rechtszaal. Tijdens een avondwandeling met haar zoon liep het hondje weg, waarna het zoek was. Na een paar dagen bleek de hond in een dierenasiel in Almelo te zitten.

Hulp nodig

W. haalde haar hondje op, maar kreeg wel te horen dat het snel hulp nodig had. Zo moest het naar een trimsalon omdat de vacht heel slecht was. Ook moest het op korte termijn naar een dierenarts vanwege een ontstoken oog. De vrouw uit Haarle luisterde niet en toen de politie na tien dagen kwam kijken, was de situatie van de hond alleen maar verslechterd.

“Het hondje was heel erg gestrest. Dat was één van de redenen dat ik niet direct actie heb ondernomen”, vertelde W. donderdag. “Ook was het gewoon niet te betalen. Toen ik een goedkopere dierenarts had gevonden, ben ik daar naartoe gegaan.” De hond hield blijvende schade over aan het oog en dat vond de officier van justitie een kwalijke zaak.

Heel serieus