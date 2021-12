Vuurwerkgroothandel Rubro in Wierden ziet de markt in elkaar klappen: ‘Van miljoenen naar omzet nihil’

WIERDEN - In de goede tijden verkocht vuurwerkgroothandel Rubro in Wierden honderd containers vuurwerk per jaar. Ze leverden door heel Nederland en daarbuiten. Maar alles behalve het kindervuurwerk is nu verboden. Hoe het met de handel gaat laat zich raden. Eigenaar Ruud van den Broeke schetst de situatie.

Hoeveel is er nog over van de bloeiende handel van enkele jaren terug?

„Normaal werkten we hier in deze tijd met zestig man personeel en zetten we honderd containers vuurwerk af. Vooral aan het grote netwerk van winkels. En nu? Ik denk dat er nog drie tot vier containers over zijn. We zijn van enkele miljoenen omzet naar nihil gegaan. Alleen het categorie-1 vuurwerk mag in Nederland nog verkocht worden.”

Het woord ‘wrang’ lijkt me een understatement, toch?

„Dat is het zeker. Temeer ik vanmorgen in de krant las dat de politie geen prioriteit geeft aan de handhaving van het vuurwerkverbod. Met andere woorden, wie dat wil, kan gewoon zijn gang gaan. Het was al raar dat het verbod op het allerlaatste moment werd ingevoerd, maar nu er ook nog eens geen handhaving is, vraag je je toch af waarvoor het dan goed is.”

En toch zijn overal harde knallen te horen. Hoe kan dat?

„Op Tweede Kerstdag hoorde ik zoveel vuurwerk, dat het leek of of het al oudejaarsdag was. Ik begrijp uit verhalen dat de illegale markt floreert. Zo werkt dat: als er een gat valt, dan springt een ander daar in. Het illegale vuurwerk wordt ook steeds zwaarder. Wij spreken in de branche niet meer van vuurwerk maar van explosieven. Soms met de kracht van handgranaten. Dat heeft niks met vuurwerk te maken.”

En nu blijven jullie er dit jaar weer mee zitten.

„Klopt, we moeten weer opslag vinden in Duitsland. Het is een enorme logistieke operatie. Het is ons wel gelukt, maar het zijn kosten en inspanningen waar je niet op gerekend had. We doen mee in de steunpakketten en overheid wil ons compenseren. We zullen zien.”

Wordt de jaarwisseling toch nog feestelijk?

„Ik denk het wel. Er zal her en der vast wel vuurwerk worden afgestoken. Ik hoop dat degenen die dat - al dan niet illegaal - doen, het in ieder geval veilig doen. En dan hopen dat we na dit jaar weer doorkunnen naar een gewone jaarwisseling.‘’