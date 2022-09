Vuurwerkmagnaat Ruud uit Wierden verovert in rap tempo fietsenmarkt: ‘Als verbod er komt, zijn wij veilig’

Wat uit nood geboren was, is inmiddels big business voor de Wierdenaar. „Onze fietsenhandel is nu al groter dan het vuurwerk.” Niet dat Rubro niet meer bestaat. Integendeel. „Ik hoop dit jaar op een ouderwetse oud en nieuw. Mét die acht uurtjes siervuurwerk, waar wij ons zo hard voor maken”, zegt de liefhebber.

„De voorbereidingen zijn in volle gang. We moeten wel.” De uitlevering naar de vuurwerkwinkels begint immers op tijd. „We kunnen niet wachten op een volgend last-minute vuurwerkverbod. Of dat nu weer door coronamaatregelen komt of door lobby’s van politieke partijen als GroenLinks of Partij voor de Dieren.”