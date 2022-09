Waar blijft dat pronkjuweel voor Nijverdalse rotonde? Kunstenaar Ruurd Hallema kan niet wachten om aan de slag te gaan

NIJVERDAL - De stalen elementen liggen inmiddels klaar in zijn atelier. Beeldhouwer/bronsgieter Ruurd Hallema uit Borne is klaar om hiervan ‘een zwaar en groot object’ te lassen, dat een plekje moet krijgen op een rotonde in Nijverdal.

Medio februari maakte deze vermaarde beeldend kunstenaar bekend dat hij ‘een culturele verrassing’ voor de gemeente Hellendoorn had, dat een plekje op een niet nader genoemde rotonde moest krijgen. Burgemeester Jorrit Eijbersen sprak destijds over ‘een nieuw pronkjuweel voor onze gemeente’.

Ondergrond

Zeven maanden later is Hallema echter nog steeds niet begonnen met de uitvoering van dit project. Hij vertelt dat nog enige onduidelijkheid is over de stabiliteit van de ondergrond op de rotonde, waarop dit ‘zware object’ komt te staan. Een ingeschakeld ingenieursbureau moet hierover eerst uitsluitsel geven aan de gemeente. Tot die tijd mag én wil Hallema maar weinig kwijt over dit kunstwerk.

Hij vertelt dat zijn opdrachtgever voor dit geschenk aan de Hellendoornse samenleving een Nijverdals bedrijf is, maar wil geen naam noemen. Wel dat het niet de Heutink Groep is, die momenteel een groot complex bouwt op industrieterrein 't Lochter 3. De kunstenaar zegt dat hij de rotonde en directe omgeving goed in beeld heeft. Hij wil in dit kunstwerk zowel de (textiel)geschiedenis van Nijverdal als hetgeen de bedrijven in de omgeving maken laten terugkomen in het kunstwerk. Hij heeft van zijn opdrachtgever ‘de vrije hand’ gekregen voor het ontwerp.

‘7 meter hoog’

Hallema heeft het over ‘een heel groot object’ en verwijst naar de kunstwerken die hij eerder voor de rotondes in de Reggesingel in Rijssen maakte en die volgens hem zeker 7 meter hoog zijn. „Nijverdal krijgt ook iets van dat formaat”, benadrukt hij. Hallema verwacht binnenkort groen licht te krijgen van de gemeente om eindelijk aan de slag te kunnen.