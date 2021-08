Waarom Porsche uit Twente verdween: ‘In Deventer is meer te zien dan in Enter’

VIDEO Grommende Por­sche-mo­tor inspireert Twentse schilderes Tanja Stadnic

20 juli ENSCHEDE - Ze schildert Porsches, in alle modellen en uitvoeringen. De wereld is haar markt, gepassioneerde Porscherijders zijn haar klanten. En ze is ook nog eens een sexy verschijning. Dat sommigen over die combi vallen, snapt de Enschedese niet. „Dit is wie ik ben.”