Wat een kunstwerken: foto’s van Holtenaar Martin Podt hangen in Amerikaanse huiskamers

Twentse André Scheppink groeide op met ‘hardcore SGP’: ‘Overal tegen? Ik kan echt niet tegen dat soort clichés’

21 februari RIJSSEN-HOLTEN - Is de SGP in Rijssen behoudend? Overal tegen? Welnee, zegt de 44-jarige fractievoorzitter André Scheppink. „Ik denk dat het in het verleden nooit goed is uitgelegd.” Hij zoekt naar verbinding en wil er met zijn partij zijn voor de hele gemeente.