Wat is er aan de hand met de horeca in Wierden? ‘Op je tanden bijten en doorgaan’

Gewonde en veel schade bij ongeluk op N344 bij Holten

HOLTEN - Een automobilist is dinsdagmiddag gewond geraakt na een ongeluk op de kruising van de Maneschijnsweg met de N344 in Holten. De gewonde is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De N344 tussen Holten en Bathmen is tijdelijk afgesloten.

1 november