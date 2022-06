Wat moest Hellendoornse pastoor met een pistool? ‘Een schietgebedje doen of opstandige gelovigen op afstand houden?

Pleegvader­dag in huize Ten Bolscher: ‘Omdat je ze een plek gunt om volwassen te worden’

RIJSSEN - Vaderdag is het al sinds 18 jaar in huize Ten Bolscher. Dit jaar was het ook pleegvaderdag voor Dick ten Bolscher. Sinds oktober komen er in het weekend twee zusjes bij het gezin over de vloer. Het gezin Ten Bolscher wordt gekoesterd door Jarabee Jeugdzorg, dat altijd op zoek is naar goede plekken om kinderen op te vangen.

