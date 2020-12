Wat te doen als er niks te doen is? Lekker de natuur in! Kerstdrukte verwacht op Sallandse Heuvelrug

‘Militaire’ vredesduif in nieuw logo Comité Herdenkin­gen Rijssen

22 december Het logo van het comité is in de kleuren rood, wit, blauw en oranje en pro deo ontworpen door Hans Bloemendaal van het lokale reclamebureau Bloemendaal In Vorm. De vleugel van de vredesduif heeft de vorm van de onderscheidingstekens die een sergeant -majoor draagt; alleen is er één streep te veel.