Wat te doen met al dat bier in de Twentse kantines dat bijna over datum is?

Bij dit bedrijf in Enter werken meerdere families: ‘Vergaderen doen we niet, óf in ons bruine café’

11:23 ENTER - Slijptechniek Enter is een familiebedrijf pur sang. Niet alleen de familie Slot is er goed vertegenwoordigd. Ook van mede-directeur Hans Stam werken diverse familieleden in het bedrijf. En dat gaat ook op voor diverse medewerkers van wie inmiddels de tweede of derde generatie aan het werk is.