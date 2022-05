Watertanden bij enorme Plymouth en lieflijk Fiatje op oldtimerdag in Nijverdal

MET VIDEO Hoe is dat, wonen in een noabershof in Rijssen? Frans, Joop, Piet en Berna zijn enthousi­ast: ‘Heel gemoede­lijk’

RIJSSEN - In bijna alle Twentse gemeenten zijn er plannen voor een noabershof. Hoe is het om in zo’n hofje te wonen? In Rijssen zijn de eerste bewoners al gesetteld, ze wonen er sinds december. „Iedereen groet elkaar.”

