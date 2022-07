‘Weekend lang genieten’ op Hellendoorn Open Air, maar kan dat straks nog wel in parkje De Geuren?

Made in Twente Romias in Enter bouwt ‘Handige Harrie’, een robot die personeels­te­kort doet vergeten

Als afgestudeerd hbo’er in wat tegenwoordig mechatronica heet kwam Martijn Jansen begin deze eeuw terecht bij Norma in Hengelo. Hier ontdekte hij zijn passie voor automatisering. Hij ontwikkelde robots en software oplossingen die zo vernieuwend waren in de industrie, dat ook andere bedrijven hem om zijn diensten vroegen. En dus begon hij in 2006 voor zichzelf. Zijn bedrijfsnaam Romias is een samenstelling van de ‘ro’ van robotics, de ‘m’ van Martijn en ‘ias’, de afkorting van industrial automation solutions.

3 juli