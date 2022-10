Wéér een gewapende overval in Twente: ‘Mensen die dit doen zijn wanhopig’

Bouw van telecom­mast in Nijverdal toch uitgesteld: ‘Eerst wachten op oordeel Raad van State’

NIJVERDAL - De bouw van een omstreden 5G-telecommast aan de Veenweg is voorlopig uitgesteld. Novec, een dochteronderneming van netbeheer TenneT, wacht hiermee in elk geval totdat de Raad van State een besluit heeft genomen over de voorlopige voorziening, die door vijf bewoners van de Kruidenwijk is gevraagd.

